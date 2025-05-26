Bugünkü maçlar 26 Mayıs Pazartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 26 Mayıs Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
26 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
20.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (beIN Sports 1)
Nesine 2. Lig Play-Off 3. Tur
20.00 Batman Petrolspor-Altınordu
20.00 Elazığspor-Vanspor
Bundesliga Play-Out
21.30 Elversberg-Heidenheim
Suudi Arabistan Pro Lig
21.00 Al Hilal-Al-Qadsiah
21.00 Al Fayha-Al Shabab
21.00 Al Ittihad-Damac FC
21.00 Al Fateh-Al Nassr
21.00 Al Riyadh-Al Ahli
21.00 Al Ettifaq-Al Wahda
21.00 Al Khaleej-Al Akhdoud
21.00 Al Orubah-Al Taawon
21.00 Al Raed-Al Kholood
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