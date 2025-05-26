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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 26 Mayıs Pazartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 26 Mayıs Pazartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 26 Mayıs Pazartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 08:06 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 08:06
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Bugünkü maçlar 26 Mayıs Pazartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 26 Mayıs Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

26 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (beIN Sports 1)

Nesine 2. Lig Play-Off 3. Tur

20.00 Batman Petrolspor-Altınordu

20.00 Elazığspor-Vanspor

Bundesliga Play-Out

21.30 Elversberg-Heidenheim

Suudi Arabistan Pro Lig

21.00 Al Hilal-Al-Qadsiah

21.00 Al Fayha-Al Shabab

21.00 Al Ittihad-Damac FC

21.00 Al Fateh-Al Nassr

21.00 Al Riyadh-Al Ahli

21.00 Al Ettifaq-Al Wahda

21.00 Al Khaleej-Al Akhdoud

21.00 Al Orubah-Al Taawon

21.00 Al Raed-Al Kholood

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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