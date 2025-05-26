Bugünkü maçlar 26 Mayıs Pazartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 26 Mayıs Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

26 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (beIN Sports 1)

Nesine 2. Lig Play-Off 3. Tur

20.00 Batman Petrolspor-Altınordu

20.00 Elazığspor-Vanspor

Bundesliga Play-Out

21.30 Elversberg-Heidenheim

Suudi Arabistan Pro Lig

21.00 Al Hilal-Al-Qadsiah

21.00 Al Fayha-Al Shabab

21.00 Al Ittihad-Damac FC

21.00 Al Fateh-Al Nassr

21.00 Al Riyadh-Al Ahli

21.00 Al Ettifaq-Al Wahda

21.00 Al Khaleej-Al Akhdoud

21.00 Al Orubah-Al Taawon

21.00 Al Raed-Al Kholood

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