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Haberler Futbol Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine damga vurmuştu! Cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine damga vurmuştu! Cezası belli oldu

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Beşiktaş maçında Gedson Fernandes'in gözüne lazer tutulması nedeniyle 1 milyon 680 bin TL para cezası verdi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 11:23
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine damga vurmuştu! Cezası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye Beşiktaş maçında Gedson Fernandes'in gözüne lazer tutulması nedeniyle 1 milyon 680 bin TL para cezası verdi. Kuzey M Blok tribününe de 2 maç ceza verildi.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 04.05.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarının rakip takım oyuncusunun gözüne lazer pointer tutması suretiyle gerçekleştirdiği saha olayının önem ve ağırlığı nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 1.680.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KUZEY TRİBÜN M blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle 2 ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO TRİBÜN D-E, KUZEY TRİBÜN D-E, numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Karar verilmiştir.

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