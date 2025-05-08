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Ziraat Türkiye Kupası
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TFF transfer dönemlerinin tarihlerini açıkladı

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025/26 sezonu için transfer ve tescil dönemi tarihlerini açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 18:32 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 19:38
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TFF transfer dönemlerinin tarihlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer tescil döneminin başlangıç ve bitiş tarihini duyurdu.

TFF'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.05.2025 tarihli toplantısında 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.

Buna göre; 2025-2026 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 30 Haziran 2025 tarihinde başlayıp, 12 Eylül 2025 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir."

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