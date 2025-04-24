Bologna - Empoli maçı CANLI İZLE | Bologna - Empoli yarı final hangi kanalda, saat kaçta? İtalya Kupası

Bologna - Empoli maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya kupası yarı final maçında Bologna ile Empoli karşı karşıya gelecek. İlk maçta Bologna'ya 3-02 yenilen Empoli, final biletini almanın yollarını ararken Bologna ise avantajı yakalamış olmanın rahatlığıyla evinde kazanmayı umuyor. Peki, Bologna - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOLOGNA - EMPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Kupası yarı finalinde oynanacak Bologna - Empoli maçı 24 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

BOLOGNA - EMPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

Bologna - Empoli maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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BOLOGNA - EMPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bologna: Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Moro, Pobega; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro

Empoli: Seghetti; De Sciglio, Marianucci, Tosto; Gyasi, Henderson, Kovalenko, Pezzella; Solbakken, Fazzini; Colombo