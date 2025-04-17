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Haberler Futbol Liverpool Virgil Van Dijk'in sözleşmesini uzattı!

Liverpool Virgil Van Dijk'in sözleşmesini uzattı!

Son dakika haberi: İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool Hollandalı savunmacı Virgil Van Dijk'in sözleşmesi 2027 yılına kadar uzattı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 14:05
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Liverpool Virgil Van Dijk'in sözleşmesini uzattı!

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da Hollandalı futbolcu Virgil Van Dijk'in sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı.

İngiliz ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen tecrübeli savunma oyuncusu, "Çok mutluyum, çok gururluyum. Şu anda bu konu hakkında konuşurken aklımdan geçen çok fazla duygu var. Kariyerimde şu ana kadar yaşadığım yolculuğu bu kulüpte iki yıl daha uzatabilmek inanılmaz ve çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Virgil Van Dijk, Livepool kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Premier Lig şampiyonluğu başta olmak üzere çok sayıda kupa kazandı.

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