Al Khaleej - Al Fateh maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Khaleej - Al Fateh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Khaleej ile Al Fateh karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Khaleej - Al Fateh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL KHALEEJ - AL FATEH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Khaleej - Al Fateh maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 18.35'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.