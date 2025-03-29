TIKLA İZLE | Brighton-Nottingham Forest FA Cup çeyrek final maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Brighton-Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

FA Cup çeyrek final maçında Brighton ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Premeier Lig'in iki önemli kulübünün kozlarını paylaşacağı tur öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen eşleşmede yarı final biletini hangi takımın alacağı merak ediliyor. Peki, Brighton-Nottingham Forest çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRIGHTON-NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

FA Cup çeyrek finalinde oynanacak Brighton-Nottingham Forest maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 20.15'te başlayacak. The American Express Stadyumu'nda oynanacak mücadele Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.