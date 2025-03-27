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Milli takım aday kadrosu açıklandı
A Milli Kadın Takımı'nın, Slovenya ile deplasmanda ve Sivas'ta oynayacağı maçların kamp programı açıklandı. Kadroda şu isimler yer aldı: Selda, Gülbin, Başak (Ankara BB), Ezgi, Didem, Kezban, İlayda, Ece, Meryem, Elif (Beşiktaş), Gamze, Eda, Ebru, Arzu (Galatasaray), Abrahamsson (Club), Yaşam, Ümran, Ece, Busem (Fenerbahçe), Miray (B. Mönchengladbach), Melike (Fatih), Kader (Beylerbeyi), Melike (Pölten), Birgül (Sporting)
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