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MHK'den bir devrim daha
Merkez Hakem Kurulu tarafından geliştirilen Tutarlılık İzleme Modülü (TİM) uygulamaya geçiriliyor. Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kulüplerine yüz yüze ve online tanıtımı yapılan bu yenilikçi sistem, hakem kararlarının IFAB kural kitabı çerçevesinde değerlendirilmesini sağlayarak hem hakemler hem de kulüpler için önemli bir referans noktası olacak.
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