San Marino - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası

San Marino - Romanya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde San Marino ile Romanya karşı karşıya gelecek. San Marino Stadium Stadyumu'nda oynanacak mücadelede iki takım da hanesine 3 puan yazdırmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki San Marino - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAN MARINO - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

San Marino - Romanya maçı 24 Mart Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.