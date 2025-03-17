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Haberler Futbol TRANSFER HABERLERİ | Lazio Dele Bashiru'nin opsiyonunu kullandı!

TRANSFER HABERLERİ | Lazio Dele Bashiru'nin opsiyonunu kullandı!

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio sezon başında Atakaş Hatayspor'dan 2 milyon euro'ya kiraladığı Dele-Bashiru'nun 3.5 milyon euro'luk opsiyonunu kullandı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 18:34
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TRANSFER HABERLERİ | Lazio Dele Bashiru'nin opsiyonunu kullandı!

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio sezon başında Atakaş Hatayspor'dan satın alma opsiyonu ile Dele Bashiru'yu kiralamıştı.

24 yaşındaki futbolcu sergilediği performansla Lazio'da göze girmeyi başardı.

Son olarak Lazio'dan futbolcu hakkında kritik karar geldi. İtalyan ekibi 24 yaşındaki orta sahanın 3.45 milyon euroluk opsiyonunu kullandı.

Hatayspor, Sheffield Wednesday'dan bedelsiz transfer ettiği Dele-Bashiru için toplamda 5.5 milyon euro kar elde etmiş oldu.

Futbolcunun Lazio ile olan sözleşmesi 2028 yazına kadar olacak. Dele-Bashiru, bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 24 karşılaşmada 5 gol attı ve 2 asist yaptı.

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