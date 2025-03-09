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Haberler Futbol Slavko Vincic'e dev maçta görev! Yabancı hakem tartışmaları sürerken...

Slavko Vincic'e dev maçta görev! Yabancı hakem tartışmaları sürerken...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten Slavko Vincic, kritik mücadeleye hakem olarak atandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 12:46
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Slavko Vincic'e dev maçta görev! Yabancı hakem tartışmaları sürerken...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde TFF'nin yabancı hakem kararı dikkat çekmişti.

Slavko Vincic'e dev maçta görev! Yabancı hakem tartışmaları sürerken...

Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çalması kararlaştırılan maç böylelikle ligde 55 yıl sonra yabancı bir hakem tarafından yönetilen ilk maç olmuştu.

Slavko Vincic'e dev maçta görev! Yabancı hakem tartışmaları sürerken...

Mücadelenin ardından Vincic'e ve TFF'nin yabancı hakem kararına yönelik tartışmalar başlamıştı.

Slavko Vincic'e dev maçta görev! Yabancı hakem tartışmaları sürerken...

Bu tartışmalar beraberinde Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere Trendyol Süper Lig'deki diğer takımlar, maçlarına yabancı hakem istediklerini açıklamışlardı.

Slavko Vincic'e dev maçta görev! Yabancı hakem tartışmaları sürerken...

Fenerbahçe ve Galatasaray, kuraların çekilmesi ile birlikte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleşti ve böylelikle tartışmalar yeniden alevlenirken iki takım da derbi için yabancı hakem istediklerini duyurdu.

Slavko Vincic'e dev maçta görev! Yabancı hakem tartışmaları sürerken...

UEFA tarafından verilen Slavko Vincic kararı ise gündem oldu.

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