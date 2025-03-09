Slavko Vincic'e dev maçta görev! Yabancı hakem tartışmaları sürerken...
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten Slavko Vincic, kritik mücadeleye hakem olarak atandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Bu tartışmalar beraberinde Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere Trendyol Süper Lig'deki diğer takımlar, maçlarına yabancı hakem istediklerini açıklamışlardı.
Fenerbahçe ve Galatasaray, kuraların çekilmesi ile birlikte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleşti ve böylelikle tartışmalar yeniden alevlenirken iki takım da derbi için yabancı hakem istediklerini duyurdu.
UEFA tarafından verilen Slavko Vincic kararı ise gündem oldu.
UEFA, derbinin hakemi Slavko Vincic'i Bayer Leverkusen ile Bayern Münih arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçına atadı.
Eşleşmenin ilk maçında Bayern Münih, sahasında Leverkusen'i 3-0 mağlup etmişti.
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