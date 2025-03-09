Slavko Vincic'e dev maçta görev! Yabancı hakem tartışmaları sürerken...

Bu tartışmalar beraberinde Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere Trendyol Süper Lig'deki diğer takımlar, maçlarına yabancı hakem istediklerini açıklamışlardı.

Fenerbahçe ve Galatasaray, kuraların çekilmesi ile birlikte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleşti ve böylelikle tartışmalar yeniden alevlenirken iki takım da derbi için yabancı hakem istediklerini duyurdu.