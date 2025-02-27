CANLI İZLE | Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Erzurumspor FK ile Uğur Okulları İstanbulspor karşı karşıya gelecek. İlk kupa maçında Göztepe'ye 1-0 kaybeden Erzurum ekibi, ikinci hafta maçında da Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup oldu. Gaziantep deplasmanında 4-0 yenilen İstanbul temsilcisi ise Kasımpaşa maçında 2-0 kazanmayı başardı. Kupada ümitlerini devam ettirmek isteyen deplasman takımı, zorlu rakibi karşısında kazanmayı hedefliyor. İki maçlık mağlubiyetin ardından galibiyet arayan ev sahibi takım da taraftarı önünde moral arıyor. Peki, Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ERZURUMSPOR FK-UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. haftasında oynanacak Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor maçı 27 Şubat Perşembe günü saat 16.00'da başlayacak.

ERZURUMSPOR FK-UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

27 Şubat Perşembe günü saat 16.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor maçı A Para ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ERZURUMSPOR FK-İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Erzurumspor FK-İstanbulspor maçının hakemi Burak Olcar oldu. Olcar'ın yardımcılıklarını Yusuf Susuz ve Mehmet Ali Vardar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Sinan Dereci üstlenecek.