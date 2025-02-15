Santa Clara-Benfica maçını canlı takip etmek için tıkla
Portekiz Ligi'nin 22. haftasında Santa Clara ile Benfica karşı karşıya gelecek. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ön plana çıktığı deplasman takımında Teknik Direktör Bruno Lage önderliğinde Portekiz Ligi Kupası'nın kazanılması gündem oldu. Oynadığı son 5 lig maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Benfica 47 puanla 2. sıraya yer alıyor. A Milli futbolcuların kritik maçta nasıl performans gösterecekleri merak ediliyor. Peki, Santa Clara-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? detaylar haberimizde...
SANTA CLARA-BENFICA MAÇI NE ZAMAN?
Portekiz Ligi'nin en önemli karşılaşmalarından olan Santa Clara-Benfica maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak.
SANTA CLARA-BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?
Santa Clara-Benfica maçı S Sport Plus ve Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.