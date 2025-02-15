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Haberler Futbol Santa Clara-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Santa Clara-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liga Portugal'da heyecan devam ediyor. 22. haftada Santa Clara ile Benfica kozlarını paylaşacak. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün oynadığı deplasman takımın nasıl mücadele edeceği merak ediliyor. Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamdı. Bruno Lage yönetiminde Portekiz Ligi Kupası'nı kazanan Benfica, zorlu rakibi karşısında liderlik yarışını sürdürmek istiyor. Son 5 haftada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Benfica çıkış arıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Santa Clara-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maça dair öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 17:50 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 18:00
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Santa Clara-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Santa Clara-Benfica maçını canlı takip etmek için tıkla

Portekiz Ligi'nin 22. haftasında Santa Clara ile Benfica karşı karşıya gelecek. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ön plana çıktığı deplasman takımında Teknik Direktör Bruno Lage önderliğinde Portekiz Ligi Kupası'nın kazanılması gündem oldu. Oynadığı son 5 lig maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Benfica 47 puanla 2. sıraya yer alıyor. A Milli futbolcuların kritik maçta nasıl performans gösterecekleri merak ediliyor. Peki, Santa Clara-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? detaylar haberimizde...

SANTA CLARA-BENFICA MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz Ligi'nin en önemli karşılaşmalarından olan Santa Clara-Benfica maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak.

SANTA CLARA-BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

Santa Clara-Benfica maçı S Sport Plus ve Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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