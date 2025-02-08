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Haberler Futbol Serdar Dursun'un golü Persepolis'e 3 puanı getirdi!

Serdar Dursun'un golü Persepolis'e 3 puanı getirdi!

İran Körfez Pro Ligi'nin 19'uncu haftasında İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis evinde Gol Gohar'ı 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren Serdar Dursun kaydetti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 18:54
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Serdar Dursun'un golü Persepolis'e 3 puanı getirdi!

İran Körfez Pro Ligi'nin 19'uncu haftasında İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis, sahasında ağırladığı Gol Gohar'ı 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 73'üncü dakikada Serdar Dursun attı.

İran Körfez Pro Ligi'nin 19'uncu haftasında teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın yaptığı Persepolis ile Gol Gohar karşı karşıya geldi. Shahr-e Qods Stadyumu'nda oynanan mücadele teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Persepolis'e galibiyeti getiren golü 73'üncü dakikada Serdar Dursun kaydetti. Bu sonucun ardından puanını 37 yapan Persepolis, 3'üncü sıraya yükselerek zirve takibini sürdürdü. Konuk ekip Gol Gohar ise 28 puan ile 5'inci sırada yer alıyor.

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