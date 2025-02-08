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Haberler Futbol Damac - Al Hilal Riyadh maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Damac - Al Hilal Riyadh maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 19. haftasında Damac ile Al Hilal Riyadh karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Damac - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 16:00
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Damac - Al Hilal Riyadh maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Damac - Al Hilal Riyadh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Damac ile Al Hilal Riyadh karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Damac - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DAMAC - AL HİLAL RIYADH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Damac - Al Hilal Riyadh maçı 8 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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