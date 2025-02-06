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Haberler Futbol İstanbulspor - Kasımpaşa ZTK MAÇI CANLI | Uğur Okulları İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İstanbulspor - Kasımpaşa ZTK MAÇI CANLI | Uğur Okulları İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Uğur Okulları İstanbulspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de mücadele eden takımların kozlarını paylaşacağı haftada kimin kazanacağı merak ediliyor. Teknik Direktör Hakan Keleş'in ardından Burak Yılmaz ile çıkış arayan deplasman takımı, ligde son oynadığı Adana Demirspor maçını kazanarak moral buldu. Türkiye Kupası'nda ilk maçında Fenerbahçe'ye 3-0 kaybeden Kasımpaşa'nın İstanbulspor karşısında hangi isimleri tercih edeceği merak ediliyor. 1. hafta maçında Gaziantep FK'ya 4-0 kaybeden ev sahibi takım ise, güçlü rakibi karşısında çıkış arıyor. Peki, Uğur Okulları İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 11:00 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 11:20
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İstanbulspor - Kasımpaşa ZTK MAÇI CANLI | Uğur Okulları İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Uğur Okulları İstanbulspor - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Uğur Okulları İstanbulspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. İlk hafta maçlarında kaybeden iki İstanbul takımının maçında kimin kazanacağı merak ediliyor. Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde çıkış arayan deplasman takımı, ligde aldığı Adana Demirspor galibiyetinin ardından üst üste 2. maçını da kazanmayı hedefliyor. Türkiye Kupası ilk maçında Fenerbahçe'ye 3-0 kaybeden Kasımpaşa'nın ilk 11'de hangi isimleri tercih edeceği araştırılıyor. 1. hafta maçında Gaziantep FK karşısında 4-0 mağlup olan İstanbulspor ise güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren ev sahibi takım, aynı zamanda kupada da ilerlemeyi hedefliyor. Peki, Uğur Okulları İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında oynanacak Uğur Okulları İstanbulspor - Kasımpaşa maçı 6 Şubat Perşembe günü saat 13.00'te başlayacak.

UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

6 Şubat Perşembe günü saat 13.00'te Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak Uğur Okulları İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İSTANBULSPOR - KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE

İKİ TAKIM ARASINDA 79. RANDEVU

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında karşı karşıya gelecek olan İstanbulspor ile Kasımpaşa 79. kez rakip olmaya hazırlanıyor. İki İstanbul takımının daha önce oynadığı karşılaşmalardan 36'sını İstanbulspor kazanırken, 23 mücadeleyi de Kasımpaşa üstün tamamladı. 19 maç ise iki takımın beraberliğiyle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Uğur Okulları İstanbulspor - Kasımpaşa maçının hakemi Reşat Onur Coşkunses oldu. Coşkunses'in yardımcılıklarını Özcan Sultanoğlu ve Ramazan Ufuk Avdaş yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Sabit Selvi üstlenecek.

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