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Haberler Futbol Alanyaspor - Fatih Karagümrük ZTK MAÇI CANLI | Corendon Alanyaspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alanyaspor - Fatih Karagümrük ZTK MAÇI CANLI | Corendon Alanyaspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile Solwie Energy Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. İlk hafta Trabzonspor'a 3-0 kaybeden ev sahibi takım, taraftarı önünde çıkış arıyor. Trendyol Süper Lig'de mücadelesini sürdüren Sami Uğurlu'nun öğrencileri, 1. Lig takımına karşı hata yapmak istemiyor. Üst lige çıkmak için mücadelesini sürdüren Fatih Karagümrük ise güçlü rakibi karşısında puan veya puanlar almanın hesabını yapıyor. 1. hafta maçında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden İstanbul ekibi, Alanyaspor karşısında da aynı başarıyı göstermeyi amaçlıyor. Peki, Corendon Alanyaspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 11:12 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 11:20
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Alanyaspor - Fatih Karagümrük ZTK MAÇI CANLI | Corendon Alanyaspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Corendon Alanyaspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de mücadele eden takımların karşılaşmasında kimin kazanacağı merak ediliyor. İlk hafta oynanan maçlarda Trabzonspor'a 3-0 kaybeden ev sahibi takım, zorlu maçta hata yapmak istemiyor. Kupa yolculuğuna devam etmeyi hedefleyen Sami Uğurlu'nun öğrencileri, kritik maçta 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. 1. hafta Çaykur Rizespor karşısında 1-0 kazanan Fatih Karagümrük ise üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor. Süper Lig'e çıkmak için mücadelesini sürdüren İstanbul temsilcisi, aynı zamanda kupada da ilerlemeyi hedefliyor. Peki, Corendon Alanyaspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

CORENDON ALANYASPOR - SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı 6 Şubat Perşembe günü saat 18.30'da başlayacak.

CORENDON ALANYASPOR - SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

6 Şubat Perşembe günü saat 18.30'da Gain Park Stadyumu'nda oynanacak Corendon Alanyaspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ALANYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE

İKİ TAKIM ARASINDA 11. RANDEVU

Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşacak olan Corendon Alanyaspor ile Solwie Energy Fatih Karagümrük 11. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanılan karşılaşmalarda 5 defa Akdeniz temsilcisi kazanırken, 1 mücadeleden de İstanbul ekibi üstün ayrıldı. İki takımın oynadığı 4 maç ise beraberlikle tamamlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Corendon Alanyaspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçının hakemi Burak Olcar oldu. Olcar'ın yardımcılıklarını Emir Eray Eyisoy ve Salih Burak Demirel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Murat Kasap üstlenecek.

ASpor CANLI YAYIN

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