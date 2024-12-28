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Haberler Futbol Süper Lig gol krallığı sıralaması alev alev yanıyor! 2024-2025 Süper Lig gol kralı kim?

Süper Lig gol krallığı sıralaması alev alev yanıyor! 2024-2025 Süper Lig gol kralı kim?

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu hız kesmeden devam ediyor. 17 haftanın oynandığı ligde takımlar 3 puan için mücadele ederken, gol krallığı sıralaması da dikkatleri üzerine çekti. Listede sürpriz isimler yer alırken, golcüler takımları için fileleri havalandırmayı sürdürüyor. Viktor Osimhen, Edin Dzeko, Ciro Immobile gibi yıldız isimlerin yer aldığı Süper Lig gol krallığı sıralaması her geçen gün kızışmaya devam ediyor. Peki, Süper Lig gol kralı kim? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 15:40
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Süper Lig gol krallığı sıralaması alev alev yanıyor! 2024-2025 Süper Lig gol kralı kim?

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu 17. hafta mücadelelerin ardından araya girdi. 3 Ocak Cuma günü sona erecek devre arasının ardından kaldıkları yerden devam edecek olan takımlar, 3 puan için mücadele etmeyi sürdürüyor. Attıkları gollerle kulüplerine puan ya da puanlar kazandırmayı amaçlayan golcüler ise gol krallığı sıralamasında yarışmaya devam ediyor. Süper Lig gol krallığı listesinde sürpriz isimler yer alırken, Victor Osimhen, Edin Dzeko ve Ciro Immobile gibi yıldız isimlerin kaç gol attığı merak ediliyor. Peki, Süper Lig gol kralı kim? İşte 2024-2025 Süper Lig gol krallığı sıralaması...

2024-2025 SÜPER LİG GOL KRALI KİM?

Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın sonunda gol krallığı sıralaması şekillenmeye başladı. Listede önemli isimler yer alırken, zirvede Başakşehir'in hücum silahı Krzysztof Piatek yer aldı. Süper Lig'de oynanan 17 maçta 12 defa fileleri havalandıran Polonyalı golcü, bu sene takımına puan veya puanlar kazandırmayı sürdürüyor.

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI SIRALAMASI

Süper Lig gol krallığı sıralaması her geçen gün değişirken, listesin zirvesinde yer alan isimler ise dikkat çekiyor. Piatek, Dzeko, Osimhen, Immobile ve En Nesyri gibi golcülerin yer aldığı ligde 17 hafta sonunda hangi futbolcunun kaç gol attığı ise merak ediliyor. Süper Lig gol krallığı sıralaması ise şöyle:

-Piatek (12 GOL)

-Simon Banza (10 GOL)

-Cıro Immobile (9 GOL)

-Edin Dzeko (9 GOL)

-Victor Osimhen (9 GOL)

-Barış Alper Yılmaz (8 GOL)

-Mame Thiam (8 GOL)

-Ahmed Kutucu (7 GOL)

-Dusan Tadic (7 GOL)

-Romulo (7 GOL)

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