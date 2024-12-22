Fenerbahçe Petrol Ofisi 13. haftayı lider tamamladı

Fenerbahçe Petrol Ofisi, 12 galibiyet, 1 yenilgi sonucunda topladığı 36 puanla ligde ilk devreyi lider kapattı.

Sezonun 13. haftasındaki karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve ilk devrenin puan durumu şöyle:

Sonuçlar:

Ligde tamamı bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Fatih Vatanspor: 0-3

Bornova Hitabspor-Çekmeköy Bilgidoğa: 4-0

Trabzonspor-Ünye Kadın: 5-0

Galatasaray Petrol Ofisi-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 1-5

Amed Sportif Faaliyetler-Beylerbeyi: 1-1

Beşiktaş United Payment-Hakkarigücü: 3-1

Fenerbahçe Petrol Ofisi-ALG Spor: 3-0