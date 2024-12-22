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Haberler Futbol Fenerbahçe Petrol Ofisi 13. haftayı lider tamamladı

Fenerbahçe Petrol Ofisi 13. haftayı lider tamamladı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısı, 13. hafta maçlarıyla tamamlandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 20:47 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 20:49
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Fenerbahçe Petrol Ofisi 13. haftayı lider tamamladı

Fenerbahçe Petrol Ofisi, 12 galibiyet, 1 yenilgi sonucunda topladığı 36 puanla ligde ilk devreyi lider kapattı.

Sezonun 13. haftasındaki karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve ilk devrenin puan durumu şöyle:

Sonuçlar:

Ligde tamamı bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Fatih Vatanspor: 0-3

Bornova Hitabspor-Çekmeköy Bilgidoğa: 4-0

Trabzonspor-Ünye Kadın: 5-0

Galatasaray Petrol Ofisi-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 1-5

Amed Sportif Faaliyetler-Beylerbeyi: 1-1

Beşiktaş United Payment-Hakkarigücü: 3-1

Fenerbahçe Petrol Ofisi-ALG Spor: 3-0

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