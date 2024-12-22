Fenerbahçe Petrol Ofisi 13. haftayı lider tamamladı

Fenerbahçe Petrol Ofisi, 12 galibiyet, 1 yenilgi sonucunda topladığı 36 puanla ligde ilk devreyi lider kapattı.
Sezonun 13. haftasındaki karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve ilk devrenin puan durumu şöyle:
Sonuçlar:
Ligde tamamı bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Fatih Vatanspor: 0-3
Bornova Hitabspor-Çekmeköy Bilgidoğa: 4-0
Trabzonspor-Ünye Kadın: 5-0
Galatasaray Petrol Ofisi-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 1-5
Amed Sportif Faaliyetler-Beylerbeyi: 1-1
Beşiktaş United Payment-Hakkarigücü: 3-1
Fenerbahçe Petrol Ofisi-ALG Spor: 3-0