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Haberler Futbol İspanya'da gündem Arda Güler! Real Madrid - Rayo Vallecano maçında...

İspanya'da gündem Arda Güler! Real Madrid - Rayo Vallecano maçında...

Son dakika spor haberleri: Ülkemizi Real Madrid formasıyla gururlandıran Arda Güler, Real Madrid'in Rayo Vallecano ile oynadığı maça damga vurdu. Milli futbolcumuz mücadelede öyle bir hareket yaptı ki herkes kendisine bir kez daha hayran kaldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 09:14
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İspanya'da gündem Arda Güler! Real Madrid - Rayo Vallecano maçında...

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 17. haftasında oynanan Madrid derbisinde Real Madrid deplasmanda Rayo Vallecano ile 3-3 berabere kaldı.

İspanya'da gündem Arda Güler! Real Madrid - Rayo Vallecano maçında...

Real'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler 2 golün asistini yaptı.

İspanya'da gündem Arda Güler! Real Madrid - Rayo Vallecano maçında...

Yaptığı iki asistin yanı sıra 55 kez topla buluşan genç yetenek, 38'de 32 pas isabeti sağladı. 2 anahtar pas atan 19 yaşındaki futbolcu, 5 ikili mücadeleden galip ayrılırken 2 kez de top kaptı.

İspanya'da gündem Arda Güler! Real Madrid - Rayo Vallecano maçında...

Arda 79. dakikada yerini Dani Ceballos'a bıraktı.

İspanya'da gündem Arda Güler! Real Madrid - Rayo Vallecano maçında...

6 gollü karşılaşmanın en çok konuşulan anlarındann biri de maçın henüz ilk saniyesinde yaşandı ve başrolde Arda Güler vardı.

İspanya'da gündem Arda Güler! Real Madrid - Rayo Vallecano maçında...

Müsabakaya Real Madrid'in vuruşuyla başlanırken, Arda santra noktasından Rayo Vallecano kalesine kimsenin beklemediği bir şut gönderdi. Kalecinin önde olduğu gören yıldız futbolcu, Augusto Batalla'yı gafil avlamak istedi ancak top üstten dışarı çıktı.

İspanya'da gündem Arda Güler! Real Madrid - Rayo Vallecano maçında...

Bu arada Arda Güler, 3-3'lük müsabakanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve "Bize güvenin, birlikte savaştığımızda harika şeyler olur. Hala Madrid!" ifadelerini kullandı.

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