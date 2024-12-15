İspanya'da gündem Arda Güler! Real Madrid - Rayo Vallecano maçında...
Son dakika spor haberleri: Ülkemizi Real Madrid formasıyla gururlandıran Arda Güler, Real Madrid'in Rayo Vallecano ile oynadığı maça damga vurdu. Milli futbolcumuz mücadelede öyle bir hareket yaptı ki herkes kendisine bir kez daha hayran kaldı. İşte detaylar...
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Real'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler 2 golün asistini yaptı.
Yaptığı iki asistin yanı sıra 55 kez topla buluşan genç yetenek, 38'de 32 pas isabeti sağladı. 2 anahtar pas atan 19 yaşındaki futbolcu, 5 ikili mücadeleden galip ayrılırken 2 kez de top kaptı.
Arda 79. dakikada yerini Dani Ceballos'a bıraktı.
6 gollü karşılaşmanın en çok konuşulan anlarındann biri de maçın henüz ilk saniyesinde yaşandı ve başrolde Arda Güler vardı.
Müsabakaya Real Madrid'in vuruşuyla başlanırken, Arda santra noktasından Rayo Vallecano kalesine kimsenin beklemediği bir şut gönderdi. Kalecinin önde olduğu gören yıldız futbolcu, Augusto Batalla'yı gafil avlamak istedi ancak top üstten dışarı çıktı.
Bu arada Arda Güler, 3-3'lük müsabakanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve "Bize güvenin, birlikte savaştığımızda harika şeyler olur. Hala Madrid!" ifadelerini kullandı.
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