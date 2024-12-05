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Haberler Futbol Türkiye Futbol Federasyonu'nda flaş istifa! İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklaması sonrası...

Türkiye Futbol Federasyonu'nda flaş istifa! İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklaması sonrası...

Son dakika spor haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Ahmet Köse istifa etti. Köse, İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 23:40 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 23:57
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Türkiye Futbol Federasyonu'nda flaş istifa! İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklaması sonrası...

Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Ahmet Köse, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

KÖSE YAPTIĞI AÇIKLAMADA ŞU İFADELERİ KULLANDI;

"Son günlerde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nın ve ilgili kurullarının tarafsızlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinden uzaklaşarak, denge oluşturmak adına adaletten ödün verdiği, başarıyı, emek ve çabayı hiçe sayan, hasımhane bir tutum sergilediği tüm spor kamuoyunun gözleri önünde açıkça görülmektedir. Ne yazık ki, Türkiye Futbol Federasyonu, yönetilmekten ziyade ilkel bir bakış açısıyla idare edilmektedir. Sadakat ile liyakat kavramları birbirine karıştırılmıştır. Federasyonumuzun söylemleriyle eylemleri taban tabana zıt bir hale geldiği için hissettiğim sorumluluk gereği, Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyeliği görevimden istifa ediyorum. "

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