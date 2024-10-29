Karacabey Belediye Spor - Amasyaspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Karacabey Belediye Spor - Amasyaspor FK ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında Karacabey Belediye Spor ile Amasyaspor FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karacabey Belediye Spor - Amasyaspor FK ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Karacabey Belediye Spor - Amasyaspor FK ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Karacabey Belediye Spor - Amasyaspor FK maçı 30 Ekim Çarşamba günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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