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Haberler Futbol

Derbi sonrası A Spor muhabiri Emre Kaplan'ı darp eden şüpheli adliyeye sevk edildi!

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ardından A Spor muhabiri Emre Kaplan stat dışında saldırıya uğradı. Kaplan, ambulansla hastaneye kaldırılırken şüpheli S.G adliyeye sevk edildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 10:37
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Derbi sonrası A Spor muhabiri Emre Kaplan'ı darp eden şüpheli adliyeye sevk edildi!

Trendyol Süper Lig'de dün akşam oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından A Spor muhabiri Emre Kaplan'ı darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Galatasaray-Beşiktaş futbol müsabakasının sona ermesinin ardından RAMS Park önünde basın mensuplarının bulunduğu alanda yaşanan olaylara müdahale etti.

Olay sırasında yaşanan arbedede aldığı darbe nedeniyle yüzünde kanama oluşan A Spor muhabiri Emre Kaplan, alandaki ambulansla hastaneye sevk edildi.

Araştırmalarda, Kaplan'ı darbeden şüphelinin S.G. olduğu belirlendi. Yakalanıp gözaltına alınan S.G. hakkında süresiz olarak seyirden men tedbiri uygulandı. Şüpheli S.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın uğradığı fiziki saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

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