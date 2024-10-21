  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol

Dünyanın en değerli 11'i güncellendi! Toplam değerleri dudak uçuklattı

Piyasa değerlerinde gerçekleşen son değişimin ardından dünyanın en değerli 11'i güncellendi. İlk 11'de bulunan Real Madrid ve Manchester City forması giyen oyuncuların sayısı ise dikkat çekti. İşte o yıldız isimler ve toplam piyasa değerleri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 15:39 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 15:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dünyanın en değerli 11'i güncellendi! Toplam değerleri dudak uçuklattı

Oyuncuların piyasa değerlerinde yaşanan değişmenin ardından en değerli 11 güncellendi. İşte mevkilerinin en değerlileri ve forma giydikleri takımlar...

Dünyanın en değerli 11'i güncellendi! Toplam değerleri dudak uçuklattı

Kaleci: Giorgi Mamardashvili (Valencia - 45 milyon Euro)

Dünyanın en değerli 11'i güncellendi! Toplam değerleri dudak uçuklattı

Stoper: Josko Gvardiol (Manchester City - 75 milyon Euro)

Dünyanın en değerli 11'i güncellendi! Toplam değerleri dudak uçuklattı

Stoper: William Saliba (Arsenal - 80 milyon Euro)

Dünyanın en değerli 11'i güncellendi! Toplam değerleri dudak uçuklattı

Stoper: Ruben Dias (Manchester City - 80 milyon Euro)

Dünyanın en değerli 11'i güncellendi! Toplam değerleri dudak uçuklattı

Orta saha: Rodri (Manchester City - 130 milyon Euro)

Dünyanın en değerli 11'i güncellendi! Toplam değerleri dudak uçuklattı

Orta saha: Federico Valverde (Real Madrid - 130 milyon Euro)

Dünyanın en değerli 11'i güncellendi! Toplam değerleri dudak uçuklattı

Orta saha: Jude Bellingham (Real Madrid - 180 milyon Euro)

Dünyanın en değerli 11'i güncellendi! Toplam değerleri dudak uçuklattı

Sol kanat: Vinicius Junior (Real Madrid - 200 milyon Euro)

Dünyanın en değerli 11'i güncellendi! Toplam değerleri dudak uçuklattı

Sağ kanat: Lamine Yamal (Barcelona - 150 milyon Euro)

Dünyanın en değerli 11'i güncellendi! Toplam değerleri dudak uçuklattı

Forvet: Kylian Mbappe (Real Madrid - 180 milyon Euro)

Dünyanın en değerli 11'i güncellendi! Toplam değerleri dudak uçuklattı

Forvet: Erling Haaland (Manchester City - 200 milyon Euro)

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dünyanın en değerli 11'i güncellendi! Dünyanın en değerli 11'i güncellendi! 15:39
Inter açıkladı! Hakan Çalhanoğlu... Inter açıkladı! Hakan Çalhanoğlu... 14:51
Sturm Graz - Sporting CP maçı ne zaman? Sturm Graz - Sporting CP maçı ne zaman? 11:44
Real Madrid - B. Dortmund maçı ne zaman? Real Madrid - B. Dortmund maçı ne zaman? 11:41
PSG - PSV maçı ne zaman? PSG - PSV maçı ne zaman? 11:38
G.Saray - Elfsborg maçının hakemi belli oldu! G.Saray - Elfsborg maçının hakemi belli oldu! 11:30
Daha Eski
Juventus - Stuttgart maçı ne zaman? Juventus - Stuttgart maçı ne zaman? 11:27
Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy şoku! Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy şoku! 11:27
Girona - S. Bratislava maçı ne zaman? Girona - S. Bratislava maçı ne zaman? 11:25
Aston Villa - Bologna maçı ne zaman? Aston Villa - Bologna maçı ne zaman? 10:23
Arsenal - Shakhtar D. maçı ne zaman? Arsenal - Shakhtar D. maçı ne zaman? 10:21
Monaco - Kızılyıldız maçı ne zaman? Monaco - Kızılyıldız maçı ne zaman? 10:12