Dünyanın en değerli 11'i güncellendi! Toplam değerleri dudak uçuklattı
Piyasa değerlerinde gerçekleşen son değişimin ardından dünyanın en değerli 11'i güncellendi. İlk 11'de bulunan Real Madrid ve Manchester City forması giyen oyuncuların sayısı ise dikkat çekti. İşte o yıldız isimler ve toplam piyasa değerleri...
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 15:39 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 15:56
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Stoper: William Saliba (Arsenal - 80 milyon Euro)
Stoper: Ruben Dias (Manchester City - 80 milyon Euro)
Orta saha: Rodri (Manchester City - 130 milyon Euro)
Orta saha: Federico Valverde (Real Madrid - 130 milyon Euro)
Orta saha: Jude Bellingham (Real Madrid - 180 milyon Euro)
Sol kanat: Vinicius Junior (Real Madrid - 200 milyon Euro)
Sağ kanat: Lamine Yamal (Barcelona - 150 milyon Euro)
Forvet: Kylian Mbappe (Real Madrid - 180 milyon Euro)
Forvet: Erling Haaland (Manchester City - 200 milyon Euro)
NTV Spor'un derlediği habere göre; 200 milyon Euro değer ile Haaland ve Bellingham'ın zirveyi paylaştığı 11'in toplam değeri 1.43 milyar Euro.
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