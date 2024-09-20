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Haberler Futbol

Al Ettifaq - Al Nassr maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 4. haftasında Al Ettifaq ile Al Nassr karşı karşıya gelecek. Heyecanlı karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Ettifaq - Al Nassr maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 10:10 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 10:30
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Al Ettifaq - Al Nassr maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ettifaq - Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Ettifaq ile Al Nassr karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseveler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Ettifaq - Al Nassr ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Ettifaq - Al Nassr MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Ettifaq - Al Nassr maçı 20 Eylül Cuma günü saat 21.00'de TRT Tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.

Al Ettifaq - Al Nassr maçı canlı izle

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