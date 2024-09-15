  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol

Kerem Aktürkoğlu'na yeni hocasından büyük övgü!

Portekiz Ligi'nde Benfica'nın, Santa Clara'yı 4-1 mağlup ettiği maçta yeni takımında ilk kez forma giyen ve 1 gol kaydeden Kerem Aktürkoğlu'na mücadele sonrası hocasından övgü dolu sözler geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 11:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kerem Aktürkoğlu'na yeni hocasından büyük övgü!

Portekiz Premier Lig'in 5. haftasında Benfica, evinde ağırladığı Santa Clara'yı 4-1 mağlup etti. Orkun Kökçü'nün asistiyle takımına beraberliği getiren Kerem Aktürkoğlu, Benfica kariyerine golle başladı.

Portekiz ekibinin teknik direktörü Bruno Lage, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında Kerem'in performansını değerlendirdi. Lage, "Aktürkoğlu'nun transferinde herhangi bir katkınız oldu mu?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Hayır. Onu kim seçtiyse ona teşekkür ederim. Böyle oyuncuları, agresif kanat oyuncularını severim. Rafa, Cervi, Pizzi gibi forvet oynayan oyuncuları seviyorum ve o da bu özelliklere sahip. Onunla konuştum ve oynamasını istediğim rolde kendini rahat hissetti. Moralli geldi, milli takımda 3 gol attı, bugün de eşitliği sağladı, mutluyum."

Öte yandan Ntvspor'da yer alan habere göre, Portekiz basını da Kerem'in ilk maçındaki performansını yorumladı. Portekiz gazetelerinde milli futbolcu için yapılan değerlendirmeler şöyle:

A Bola: "Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki Türk Hava Yolları hava bağlantısı Gabriel Batista'yı ustaca atlattı."

Record: "Aktürkoğlu Benfica formasıyla ilk maçında gol attı ve Harry Potter gibi kutlama yaptı."

Diario Noticias: "Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ve Di Maria'nın mükemmel performanslarıyla oynanan maçta yeni teknik direktör Bruno Lage en önemli şeyi (galibiyet) aldı."

Avrupa devleri G.Saraylı yıldızın peşine düştü
Zalewski'nin menajerlik şirketinden flaş açıklama! G.Saray...
DİĞER
Son dakika haberleri: Arda Güler, Sociedad maçına damga vurdu! Ancelotti ona hayran kaldı...
Başkan Erdoğan'dan Narin ve Sıla bebek açıklaması: "Döktükleri her damla kanı burunlarından fitil fitil getireceğiz"
Mourinho'dan büyük değişim! İşte muhtemel 11
Usta yazardan Osimhen'e övgü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA'dan Meler'e büyük görev! UEFA'dan Meler'e büyük görev! 12:19
Trabzonspor - Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! Trabzonspor - Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! 12:12
Fener'den Aslan'a Ocak'ta dev çalım! Fener'den Aslan'a Ocak'ta dev çalım! 12:08
F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı! F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı! 12:05
Adanaspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? Adanaspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? 11:09
Rayo Vallecano - Osasuna maçı ne zaman? Rayo Vallecano - Osasuna maçı ne zaman? 11:13
Daha Eski
Zalewski'nin menajerlik şirketinden flaş açıklama! G.Saray... Zalewski'nin menajerlik şirketinden flaş açıklama! G.Saray... 11:14
Parma - Udinese maçı ne zaman? Parma - Udinese maçı ne zaman? 11:15
Lazio - Hellas Verona maçı ne zaman? Lazio - Hellas Verona maçı ne zaman? 11:18
AZ Alkmaar'dan 9 gollü galibiyet! AZ Alkmaar'dan 9 gollü galibiyet! 11:24
Ayrılığı olay olmuştu! Amartey iddialara yanıt verdi Ayrılığı olay olmuştu! Amartey iddialara yanıt verdi 11:25
Kerem'e yeni hocasından büyük övgü! Kerem'e yeni hocasından büyük övgü! 11:31