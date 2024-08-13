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West Ham United, Manchester United'dan Wan-Bissaka'yı transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Manchester United'ın sağ beki Aaron Wan-Bissaka'yı kadrosuna kattı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 14:42 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 14:45
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West Ham United, Manchester United'dan Wan-Bissaka'yı transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Manchester United'ın sağ beki Aaron Wan-Bissaka'yı kadrosuna kattı.

West Ham United Kulübü, 26 yaşındaki İngiliz futbolcuyla 7 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, transferin 15 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Kariyerine Crystal Palace'ta başlayan Wan-Bissaka, 2019'da 50 milyon sterlin karşılığında Manchester United'a transfer olmuştu.

Wan-Bissaka, Manchester United formasıyla 5 sezonda 190 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

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