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Arda Güler 11'de başladı! Real Madrid - Barcelona maçı yarıda kaldı

Son dakika spor haberleri... Ülkemizi Real Madrid formasıyla temsil eden Arda Güler, Barcelona ile oynanan hazırlık maçında ilk 11'de başladı. Mücadele ABD'deki hava koşulları ve yıldırım düşme riski nedeniyle yarıda kaldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2024 Pazar 09:23
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Arda Güler 11'de başladı! Real Madrid - Barcelona maçı yarıda kaldı

ABD'de çalışmalarını sürdüren Real Madrid ve Barcelona, hazırlık maçı için New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda kozlarını paylaştı

ARDA İLK 11'DE BAŞLADI

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, Barcelona karşısında Real Madrid'in ilk 11'inde sahaya çıktı.

YILDIRIM TEHLİKESİ MAÇI DURDURDU

Mücadelenin 12. dakikasında yetkililer yıldırım düşme riski nedeniyle oyunu durdurma kararı aldı.

MODRIC'TEN TEPKİ

Real Madrid'in kaptanı Luka Modric, maçın durdurulmasına itiraz etse de hakemler oyunu devam ettirmeme kararında ısrar etti ve iki takım oyuncuları soyunma odalarına döndü.

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Oyuncular ve çok sayıda Amerikalı taraftar, büyük hayallerle geldikleri stadyumu terk etmek durumunda kaldı.

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