Haberler Futbol Manchester United - Glasgow Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Manchester United - Glasgow Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Manchester United ile Glasgow Rangers karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Glasgow Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 12:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manchester United - Glasgow Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Manchester United - Glasgow Rangers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Manchester United ile Glasgow Rangers kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Manchester United - Glasgow Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNİTED - GLASGOW RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Glasgow Rangers maçı 20 Temmuz Cumartesi günü saat 18:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Galatasaray bombayı patlatıyor! Yılın transferi olacak
F.Bahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi!
DİĞER
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Galatasaraylı yıldızın kardeşi Beşiktaş'a! Orta saha PSG'den geliyor
Başkan Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlama törenlerinde önemli açıklamalar
G.Saray'da 1 transfer 2 ayrılık
Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe transferi bitiriyor
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rapid Wien - Milan maçı ne zaman? Rapid Wien - Milan maçı ne zaman? 12:41
Manchester United - Glasgow Rangers maçı ne zaman? Manchester United - Glasgow Rangers maçı ne zaman? 12:33
G.Saray'da beklenmedik gelişme! İtalyanlar Yunus için... G.Saray'da beklenmedik gelişme! İtalyanlar Yunus için... 12:31
F.Bahçe'nin Lugano mesaisi sürüyor! F.Bahçe'nin Lugano mesaisi sürüyor! 11:46
Olimpiyatta Türk bayrağını Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıyacak Olimpiyatta Türk bayrağını Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıyacak 11:23
Lugano - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Lugano - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 11:14
Daha Eski
G.Saray'da kritik Ziyech görüşmesi! G.Saray'da kritik Ziyech görüşmesi! 11:12
Galatasaray - Lecce maçı ne zaman? Galatasaray - Lecce maçı ne zaman? 10:32
F.Bahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi! F.Bahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi! 10:20
Galatasaray bombayı patlatıyor! Yılın transferi olacak Galatasaray bombayı patlatıyor! Yılın transferi olacak 09:51
Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman? Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman? 09:51
G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme! McTominay... G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme! McTominay... 22:17