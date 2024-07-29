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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kendi evlatlarımız...

Son dakika spor haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakem konusu üzerinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Hacıosmanoğlu'nun sözleri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 11:44 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 11:49
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kendi evlatlarımız...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yaz Semineri'nde açıklamalarda bulundu.

HAKEMLERDEN HACIOSMANOĞLU'NA ALKIŞ

İbrahim Hacıosmanoğlu, geçen sezon Süper Lig'e yabancı hakem getirilmesini doğrul bulmadığını belirterek, "Bakıyorum da karşımda bir ordu var ya. 600 sene dünyayı yönetmiş bir milletin evlatlarıyız. Kendi evlatlarımıza güvenemeyip yabancı hakem getirdik bu ülkeye. Sadece size olan bir hakaret değil bütün Türk milletine yapılan bir hakaretti. Yapanları kınıyorum." ifadelerini kullandı. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu sözleri hakemler tarafından uzun süre alkışlandı.

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