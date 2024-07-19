Haberler Futbol TFF'de yeni dönem

TFF'de yeni dönem

İbrahim Hacıosmanoğlu, Büyükekşi’yle yarıştığı seçimde, ilk sandık ile 6. ve son sandıkta üstünlük sağladı. Son sandıkta 38’e 21, toplamda 134’e 129 oyla 2027 Haziran’ına kadar TFF’nin yeni başkanı oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TFF'de yeni dönem

Ankara'da düzenlenen TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu, JW Marriott Hotel'de 261 delegenin imzasıyla açıldı. Genel kurula, TFF Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, FIFA, UEFA temsilcileri, TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüp başkan ve yöneticileri ile delegeler katıldı. Başkan adaylığı için Mehmet Büyükekşi'nin 160, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ise 72 geçerli imza topladığı açıklandı. 23 delegenin iki adaya da imza attığı gerekçesiyle imzaları kabul edilmedi.

İLK VE SON SANDIK

TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF'nin eski başkanı Mehmet Büyükekşi arasında büyük bir çekişme yaşandı. Seçimin tamamlanmasının ardından sayıma geçildikten sonra, ilk sandık (25-15) ile 6. (38-21) ve son sandıkta üstün çıkan Hacıosmanoğlu, 134'e 129 oyla TFF'nin 2027 hazirana kadar yeni başkanı olarak seçildi. 2, 3 ve 4. sandıktan Mehmet Büyükekşi çıkarken, 5. sandık 15-15'e beraberlik sonuçlandı. 18 oy ise geçersiz olarak sayıldı.

12 ÇOCUKLU AİLENİN 11. ÇOCUĞU

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu 21 Şubat 1966 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Hacıosmanoğlu, Trabzon, Of-Hayrat beldesinde 12 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olarak doğdu. Çeşitli petrol ve inşaat işleriyle uğraştı. 27 Şubat 2012'de TFF Başkanlığı için aday olan Hacıosmanoğlu seçilemedi. 6 Mayıs 2013'te Trabzonspor'un 15. başkanı seçildi. 5-6 Aralık 2015'teki seçimi kaybederek görevini Muharrem Usta'ya devretti.

Fenerbahçe'den Luka Jovic hamlesi!
Doue'de mutlu son! Anlaşma tamam
DİĞER
Yıldız Tilbe’nin sır gibi sakladığı kızı Sezen’e bakın! 16’sında kaçarak evlenmişti! Sosyal medyadan takip bile etmediği kızıyla benzerliği olay...
FETÖ'cü hâkim beraat etti! Yargıtay'dan skandal karar! Hem FETÖ’den hem telekulaktan akladılar
İngilizler Jayden Oosterwolde'nin peşinde!
Galatasaray'ın Wendel ısrarı! Teklifi yükselttiler...
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına sağ bekine kavuşuyor! Fırtına sağ bekine kavuşuyor! 00:52
Fırtına sağ bekine kavuşuyor! Fırtına sağ bekine kavuşuyor! 00:46
Buruk'tan transfer sözleri! Buruk'tan transfer sözleri! 23:05
F.Bahçe'den Kadıköy'de gövde gösterisi! F.Bahçe'den Kadıköy'de gövde gösterisi! 23:05
G.Saray rotayı eski aşkına çevirdi! İngiltere'den geliyor G.Saray rotayı eski aşkına çevirdi! İngiltere'den geliyor 23:05
Cimbom'dan farklı prova! Cimbom'dan farklı prova! 23:05
Daha Eski
Ertuğrul Doğan: Türk futbolunda yeni bir dönem başlıyor! Ertuğrul Doğan: Türk futbolunda yeni bir dönem başlıyor! 23:05
TFF Başkanı belli oldu TFF Başkanı belli oldu 23:05
Mehmet Büyükekşi: Herkes hakkını helal etsin Mehmet Büyükekşi: Herkes hakkını helal etsin 23:05
Bakan Bak'tan Hacıosmanoğlu'na tebrik Bakan Bak'tan Hacıosmanoğlu'na tebrik 23:05
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Son Sayfa 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Son Sayfa 23:05
Sağ bek transferinde ters köşe! Doue ve Jelert derken... Sağ bek transferinde ters köşe! Doue ve Jelert derken... 23:05