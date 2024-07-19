TFF'de yeni dönem

Ankara'da düzenlenen TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu, JW Marriott Hotel'de 261 delegenin imzasıyla açıldı. Genel kurula, TFF Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, FIFA, UEFA temsilcileri, TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüp başkan ve yöneticileri ile delegeler katıldı. Başkan adaylığı için Mehmet Büyükekşi'nin 160, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ise 72 geçerli imza topladığı açıklandı. 23 delegenin iki adaya da imza attığı gerekçesiyle imzaları kabul edilmedi.

İLK VE SON SANDIK

TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF'nin eski başkanı Mehmet Büyükekşi arasında büyük bir çekişme yaşandı. Seçimin tamamlanmasının ardından sayıma geçildikten sonra, ilk sandık (25-15) ile 6. (38-21) ve son sandıkta üstün çıkan Hacıosmanoğlu, 134'e 129 oyla TFF'nin 2027 hazirana kadar yeni başkanı olarak seçildi. 2, 3 ve 4. sandıktan Mehmet Büyükekşi çıkarken, 5. sandık 15-15'e beraberlik sonuçlandı. 18 oy ise geçersiz olarak sayıldı.

12 ÇOCUKLU AİLENİN 11. ÇOCUĞU

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu 21 Şubat 1966 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Hacıosmanoğlu, Trabzon, Of-Hayrat beldesinde 12 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olarak doğdu. Çeşitli petrol ve inşaat işleriyle uğraştı. 27 Şubat 2012'de TFF Başkanlığı için aday olan Hacıosmanoğlu seçilemedi. 6 Mayıs 2013'te Trabzonspor'un 15. başkanı seçildi. 5-6 Aralık 2015'teki seçimi kaybederek görevini Muharrem Usta'ya devretti.