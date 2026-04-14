Ziraat Türkiye Kupası
Hakan Çalhanoğlu'nun menajerinden flaş itiraf! "Galatasaray ile..."

Adı Süper Lig devlerinden Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Milli yıldızın menajerinin son olarak yapmış olduğu transfer açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. İşte Çalhanoğlu hakkındaki o itiraflar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 17:39 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2026 17:44
Galatasaray'ın uzun bir süredir transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili menajeri açıklamalarda bulundu.

Fabrizio Romano'ya konuşan menajer, transfer gündemindeki Galatasaray iddialarına açıklık getirdi.

"INTER'DE ÇOK MUTLU"

"Genel bir kural olarak söylentiler hakkında yorum yapmam. Ancak bu durumda, gerçekleri kesin bir şekilde açıklığa kavuşturmak benim için önemli. Hakan Çalhanoğlu'nun Inter Milan ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve hem İtalya'da hem de kulübünde oldukça mutlu.

"SOMUT BİR GİRİŞİM OLMADI"

Galatasaray'a olası bir transferle ilgili kamuoyundaki spekülasyonlar geçmişte de defalarca gündeme geldi ve şimdi yeniden ortaya atılıyor. Ancak gerçekler net: Ne geçen yaz ne de ocak ayında Galatasaray ile herhangi bir görüşme gerçekleşti. Hiçbir zaman somut bir girişim ya da talep olmadı.

"ASIL ÖNEMLİ OLAN KONU..."

Hakan şu anda tamamen asıl önemli olan konuya odaklanmış durumda: Inter Milan, şampiyonluk mücadelesi ve takım arkadaşlarıyla birlikte başarıya ulaşmak. Her hafta sahadaki performansı, tutkusu ve sorumluluk bilinciyle kalitesini ve takım için ne kadar önemli olduğunu göstermeye devam ediyor.

"ONUN İÇİN BÜYÜK BİR ONUR"

Aynı zamanda yaklaşan Dünya Kupası'na büyük bir gurur ve kararlılıkla hazırlanıyor; burada milli takım kaptanı olarak ülkesine liderlik edecek olması onun için büyük bir onur ve her şey demek."

İŞTE O HABER

