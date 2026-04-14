Hakan Çalhanoğlu'nun menajerinden flaş itiraf! "Galatasaray ile..."

"SOMUT BİR GİRİŞİM OLMADI" Galatasaray'a olası bir transferle ilgili kamuoyundaki spekülasyonlar geçmişte de defalarca gündeme geldi ve şimdi yeniden ortaya atılıyor. Ancak gerçekler net: Ne geçen yaz ne de ocak ayında Galatasaray ile herhangi bir görüşme gerçekleşti. Hiçbir zaman somut bir girişim ya da talep olmadı.

"ASIL ÖNEMLİ OLAN KONU..." Hakan şu anda tamamen asıl önemli olan konuya odaklanmış durumda: Inter Milan, şampiyonluk mücadelesi ve takım arkadaşlarıyla birlikte başarıya ulaşmak. Her hafta sahadaki performansı, tutkusu ve sorumluluk bilinciyle kalitesini ve takım için ne kadar önemli olduğunu göstermeye devam ediyor.