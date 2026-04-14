Transferde büyük bomba! Lamine Yamal Galatasaraylı yıldızı istiyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Barcelona'nın süper yıldızı Lamine Yamal'ın, sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusunun transfer edilmesini istediği öne sürüldü. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 15:23
İspanyol basını, yıldız futbolcunun Katalan ekibine transferine ilişkin flaş bir iddia ortaya attı.
YAMAL, OSIMHEN'İ İSTİYOR
Fichajes'te yer alan habere göre; Barcelona'nın dünya yıldızı futbolcusu Lamine Yamal, Victor Osimhen'in transfer edilmesini istedi.
Yamal'ın, takımın ne tür bir forvete ihtiyacı olduğunu ve ideal hücum partnerinin kim olacağını çok iyi bildiği belirtildi.
İspanyol yıldızın en çok ilgisini çeken oyuncunun Victor Osimhen olduğu ve genç futbolcunun oyununu geliştirmek için gereken tüm özelliklerin Osimhen'de bulunduğu aktarıldı.
Nijeryalı yıldızın gücüne, boş alanlara hücum etme yeteneğine ve ceza sahası içindeki golcülük içgüdüsüne vurgu yapılırken, Lamine Yamal'ın Victor Osimhen ile birlikte hücum etkisini önemli ölçüde artıracağı kaydedildi.
TRANSFERDEKİ EN BÜYÜK ENGEL...
Osimhen'in Barcelona'ya transferindeki en büyük engelin ise oyuncunun maliyeti olduğu aktarıldı. Nijeryalı yıldızın bonservis bedelinin 100 milyon Euro'ya yakın olacağı hatta bu fiyatı aşabileceği belirtildi.
İspanyol devinin Nijeryalı süper yıldız için 100 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğunun altı çizildi.
