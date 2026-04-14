Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de final haftalarına girilirken hata yapma lüksü kalmadı. Ev sahibi Fenerbahçe, şampiyonluk yolundaki en kritik virajlardan birine giriyor. Sahasında Beşiktaş'ı yendikten sonra Kayseri deplasmanında da gövde gösterisi yapan Kanarya, Rizespor karşısında taraftarı önünde 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Takımda Matteo Guendouzi'nin yükselen formu ve hücum hattının etkinliği teknik heyetin en büyük kozu. Ancak sarı-lacivertlilerde bazı tribün blokları, Beşiktaş derbisindeki tezahüratlar nedeniyle cezalı olacak. Konuk ekip Çaykur Rizespor ise ligin orta sıralarında rahat bir konumda bulunsa da üst sıraları zorlamaya devam ediyor. Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki Karadeniz ekibi, sezonun ilk yarısında sahasında 5-2 mağlup olduğu rakibinden rövanşı almak istiyor. İşte Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının detayları!

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 30. haftasındaki Fenerbahçe-Çaykur Rizespor mücadelesi 17 Nisan Cuma günü oynanacak.

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak belirlendi.

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Haftanın açılış maçlarından biri olan bu randevu, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TEDESCO YÖNETİMİNDE TAKTİK PROVA

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktiksel varyasyonlar üzerinde duruldu. Antrenmanın detayları şöyle:

Core Çalışması: Futbolcular güne salonda yapılan dayanıklılık antrenmanıyla başladı.

Isınma ve koordinasyonun ardından oyuncular, çabukluk üzerine kurulu bir program uyguladı.

Isınma ve koordinasyonun ardından oyuncular, çabukluk üzerine kurulu bir program uyguladı. Taktik Final: Antrenmanın ana bölümünde pas çalışması ve maç stratejisini içeren taktiksel programlar icra edildi.

SARAN'DAN MEMLEKETİNDE ŞAMPİYONLUK SÖZÜ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Saran Holding tarafından Kırıkkale Osmangazi Fen Lisesi bünyesinde yaptırılan Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nun açılışını gerçekleştirdi. Gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Saran, törende hem duygusal hem de iddialı açıklamalarda bulundu.

Kırıkkaleli bir Fenerbahçeli olarak üzerine düşeni yaptığını belirten Saran, "İnşallah bu sene şampiyon da olacağız" diyerek sarı-lacivertli camiaya umut aşıladı. Sporun sadece fiziksel bir aktivite değil, bir disiplin ve özgüven aracı olduğunu vurgulayan Başkan, "Buradan şampiyon yetişmesi şart değil; ülkeye faydalı, başarılı ve Atatürkçü çocukların yetişmesi en büyük gayemiz" dedi. Yatırımı sadece bir bina olarak görmediğini ifade eden Saran, bu salonun Anadolu gençliğinin önünü açmak ve onlara hayal kurma imkanı tanımak için bir başlangıç olduğunu söyledi.