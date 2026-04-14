Şenol Güneş'ten A Milli Futbol Takımımız hakkında değerlendirmeler: "Genç bir kadromuz var!"

Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı



Türkiye A Milli Futbol Takımı eski teknik direktörü Şenol Güneş, Bizim Çocuklar'ın Dünya Kupası biletini almasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 20:06 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2026 20:08


Tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası mücadelesindeki başarısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bolu Valiliği koordinesinde, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ile kentte faaliyet gösteren turizm işletmelerinin katkılarıyla üniversitenin Mavi Salonu'nda düzenlenen "Spor Turizmi Çalıştay ve Paneli"ne katılan Şenol Güneş, program çıkışlında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye Milli Takımının dünya üçüncüsü olmasındaki başarıyı sağlayan tüm yönetimi, başkanı, teknik heyeti, oyuncuları kutladığını anlatan Güneş, "Taraftarıyla, milletiyle beraber birlikte o sonucu aldığımızda hem mutlu hem gururlu olduk. Ama artık o geride kaldı. Yeni bir dönem, yeni bir heyecan, genç bir kadromuz var." diye konuştu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI

Güneş, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan milli takım yönetimi, teknik heyeti ve oyunculara ilişkin de "Hepsine başarılar diliyorum. Daha hem genç, daha hem tecrübeli, daha üst seviye takımlarda oynayan şu andaki oyuncularımızın orada aldığı o tecrübeyle başarılı olmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nın 2002 yılında 32 takımla oynandığını hatırlatan Güneş, "Şimdi ise 48 takımın katıldığı bir Dünya Kupası var. Gönlümden geçen odur ki umarım öyle olur; gruptan çıkmamız, 32 veya 16'yı geçmemizin daha kolay olacağını düşünüyorum. Yani 8'e, yarı finale kadar. Yarı finale çıkmamız ve inşallah kupayı almamız temennimizdir ama çeyrek finale kadar rahat gelebilecek bir görüntüsü var şu an kağıt üzerinde." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takım oyuncuları Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın performansına da değinen Güneş, "İkisi de çok üst seviye takımda oynuyorlar hem de milli takımımızda oynuyorlar. Çok büyük avantaj bizim için Türkiye için. Genç yaşta hem yetenek hem karakter olarak üst seviyede." dedi.

Trendyol Süper Lig'de 4 takımın şu anda iddialı durumda olduğunu anlatan Güneş, "Bunlardan ilk üçü daha avantajlı. Galatasaray önde olduğu için bir avantajı var ama futbolda her sonuç var. Kim hak ediyorsa o olsun. Futbol güzel oynansın, rekabet yapılsın, kavga edilmesin." değerlenidrmesini yaparken hakemlerle ilgili de "Ama hakemlerimizin iki yıldan beri, üç yıldan beri ders alması gerekiyor. Hakemlere görev verenlerin de biraz sorumluluk alması gerekiyor. Çünkü ülke futbolunda adaleti sarsan bir kaosa getirdiler bizi." yorumunu yaptı.

