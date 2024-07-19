İlk teşekkürüm Başkanımız’a

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, başkanlığı kazandıktan sonra yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Hacıosmanoğlu, "İlk teşekkürümü Sayın Cumhurbaşkanımıza etmek istiyorum. 'Adaylar Cumhurbaşkanı baskısıyla çekiliyor' dediler. Ben Sayın Cumhurbaşkanımız ile dost olmanın şerefini taşıyorum. Bana söyleyen herkese şunu söyledim; 'Sayın Cumhurbaşkanımız bugün iktidar, yarın iktidardan düşse de benim ağabeyim olarak her zaman yanında olacağım. Böyle bir şey olsa, beni arar ve 'Ne yapıyorsun?' derdi. Hakkını teslim edelim. Onu kullananları, bugün futbolun dışına attığımız için o konuda bize destek veren sağduyulu delegelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.