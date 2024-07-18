İngiliz Sivas

Sivasspor transferde İngiliz modelini benimsiyor. Kırmızı- beyazlıların, Championship ekibi Stoke City'den 29 yaşındaki orta saha Laurent için kulübü ile anlaştığı iddia edildi. İngiliz basınından Team Talk'ta yer alan habere göre; kırmızı-beyazlılar, sözleşmesinin son yılına giren İngiliz yıldızı Laurent için Sivasspor'dan gelen teklifi kabul etti.

İKNA HAREKATI

Yiğidolar'ın Laurent'i ikna etmeye çalıştığı belirtilirken, kulüplerin makul bir bonservis bedeli konusunda anlaştığı belirtildi. 29 yaşındaki İngiliz maestro, 2023- 2024 sezonunda Stoke City ile Championship'i 17. sırada tamamlarken, oynadığı 40 maçın 32'sinde 11'de sahaya çıktı. Tecrübeli orta saha, 3 gol atarken, takım arkadaşlarına da 3 gol pası verdi.

ERZURUM'DA SIKI ÇALIŞMA

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarının 2. etap çalışmalarını Erzurum'da sürdürüyor. Bülent Uygun yönetimindeki idmanda futbolcuların hırslı çalışması teknik heyetin yüzünü güldürdü.