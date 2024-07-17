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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 17 Temmuz bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 17 Temmuz Çarşamba günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 07:51
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 17 Temmuz bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 17 TEMMUZ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 17 Temmuz Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

17 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Hazırlık - Türk Takımları

18:30 Beşiktaş - Shakhtar Donetsk (Exxen)

18:30 Kasımpaşa - Ümraniyespor

UEFA Şampiyonlar Ligi - 1.Eleme Turu

18:00 Struga - Slovan Bratislava

20:00 Differdange 03 - KI Klaksvik

20:00 Dinamo Batumi - Ludogorets Razgrad

20:00 Petrocub - Ordabasy Shymkent

22:00 Larne FC - Rigas Skola

22:00 Egnatia Rrogozhine - Borac Banja Luka

UEFA Avrupa Konferans Ligi - 1. Eleme Turu

20:00 B36 Torshavn - Auda

21:45 Crusaders FC - Caernarfon Town

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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