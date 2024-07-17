BUGÜNKÜ MAÇLAR - 17 Temmuz bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 17 TEMMUZ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 17 Temmuz Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

17 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Hazırlık - Türk Takımları 18:30 Beşiktaş - Shakhtar Donetsk (Exxen) 18:30 Kasımpaşa - Ümraniyespor

UEFA Şampiyonlar Ligi - 1.Eleme Turu 18:00 Struga - Slovan Bratislava 20:00 Differdange 03 - KI Klaksvik 20:00 Dinamo Batumi - Ludogorets Razgrad 20:00 Petrocub - Ordabasy Shymkent 22:00 Larne FC - Rigas Skola 22:00 Egnatia Rrogozhine - Borac Banja Luka

UEFA Avrupa Konferans Ligi - 1. Eleme Turu 20:00 B36 Torshavn - Auda 21:45 Crusaders FC - Caernarfon Town

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