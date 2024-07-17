2025 YKS NE ZAMAN? | ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen ve milyonlarca üniversite adayının katılım sağladığı YKS sınavlarının 2025'te yapılacağı tarihler merak ediliyor. Adayların üniversiteye yerlşemek için katıldıkları sınav hakkında arama motorlarında sorgulanan '2025 YKS ne zaman? Üniversite sınavı (YKS, TYT, AYT, YDT) seneye ne zaman yapılacak?' sorularının cevabını aşağıda bulabilirsiniz...

ÜNİVERSİTE SINAVI (YKS, TYT, AYT, YDT) SENEYE NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından 2025 yılında uygulanacak sınavlar için takvim henüz yayımlanmadı. 2024 yılının sınav takvimini 6 Kasım 2023 tarihinde yayımlayan ÖSYM'nin, gelecek yılın sınav tarihlerini de yine Kasım ayında duyurması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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YILLARA GÖRE YKS TARİHLERİ

2024 YKS: 8 - 9 Haziran

2023 YKS: 17 - 18 Haziran

2022 YKS: 18 - 19 Haziran

2021 YKS: 26 - 27 Haziran

2020 YKS: 20 - 21 Haziran

2019 YKS: 15 - 16 Haziran

2018 YKS: 30 Haziran - 1 Temmuz

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarından oluşan üniversiteye giriş sınavının, önümüzdeki yıl yine Haziran ayının 2. veya 3. haftasında yapılması bekleniyor.