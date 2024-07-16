Timsah durmuyor

Bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Bursaspor'da transfer taarruzu hız kesmiyor. Daha önce 10 oyuncuyu açıklayan Enes Çelik yönetimi, şimdi de Süper Lig tecrübesine sahip iki isim Musa Çağıran ve İlhan Depe'yi kadrosuna katmaya çok yakın. Yönetim, Batalla'nın isteği doğrultusunda eski Timsah Musa Çağıran'la büyük ölçüde anlaştı. Timsah, bu transferi kısa süre içinde açıklayacak. Diğer sona yaklaşılan İlhan Depe'nin ise 1461 Trabzonspor'la olan bonservis problemini çözmesi bekleniyor. Böylece yeşil-beyazlı yönetim, iki isme daha imza attırarak şovu devam ettirecek. Transferlerin hız kesmeden sürmesi bekleniyor.