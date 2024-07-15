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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 15 Temmuz bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 15 Temmuz Pazartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 08:21
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 15 Temmuz bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 TEMMUZ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 15 Temmuz Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

15 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

19:00 Rosenborg - Manchester United

20:30 Galatasaray - Fortuna Düsseldorf

18:00 Kayserispor - Samsunspor

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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