BUGÜNKÜ MAÇLAR - 11 Haziran bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 11 HAZİRAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 11 Haziran Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

11 HAZİRAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Hazırlık - Ülkeler

12:00 Moğolistan - Kamboçya

15:15 Brunei - Sri Lanka

17:00 Azerbaycan - Kazakistan (Exxen, S Sport, S Sport Plus)

18:45 Bahreyn - Endonezya

19:00 Moldova - Ukrayna

19:00 Malta - Yunanistan

19:00 Belarus - İsrail

19:00 San Marino - Güney Kıbrıs

21:45 Portekiz - İrlanda Cumhuriyeti (S Sport Plus)

21:45 Kuzey İrlanda - Andorra

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...