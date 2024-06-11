BUGÜNKÜ MAÇLAR - 11 Haziran bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 11 HAZİRAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 11 Haziran Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
11 HAZİRAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Hazırlık - Ülkeler
12:00 Moğolistan - Kamboçya
15:15 Brunei - Sri Lanka
17:00 Azerbaycan - Kazakistan (Exxen, S Sport, S Sport Plus)
18:45 Bahreyn - Endonezya
19:00 Moldova - Ukrayna
19:00 Malta - Yunanistan
19:00 Belarus - İsrail
19:00 San Marino - Güney Kıbrıs
21:45 Portekiz - İrlanda Cumhuriyeti (S Sport Plus)
21:45 Kuzey İrlanda - Andorra
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