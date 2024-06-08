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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ampute Milli Takımı'na tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üst üste 3. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Ampute Milli Futbol Takımı’nı tebrik etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 21:02
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ampute Milli Takımı'na tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üst üste 3. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Ampute Milli Futbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı mağlup ederek üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan ve bizleri bir kez daha gururlandıran Ampute Futbol Millî Takımımızı yürekten tebrik ediyorum" denildi.

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