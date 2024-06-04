UEFA'dan FIFA kokartlı hakem Melek Dakan'a görev

FIFA kokartlı hakem Melek Dakan Arnavutluk ile Lüksemburg takımları arasında 4 Haziran Salı günü saat 18.00'de oynanacak olan 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Ön Eleme Turu C Grubu müsabakasını yönetecek.

2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Ön Eleme Turu C Grubu'nda oynanacak Arnavutluk - Lüksemburg maçını FIFA kokartlı hakem Melek Dakan yönetecek. Arnavutluk'un Elbasan şehrindeki Elbasan Arena Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakada Melek Dakan'ın yardımcılıklarını Mürvet Yavuztürk ve Merve Turan yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Gamze Durmuş Pakkan olacak.