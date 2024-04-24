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Arjantinli teknik adam Carlos Tevez hastaneye kaldırıldı

Arjantin ekiplerinden Independiente'nin teknik direktörü Carlos Tevez, göğüs ağrısından dolayı hastaneye kaldırıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 13:26
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Arjantinli teknik adam Carlos Tevez hastaneye kaldırıldı

Arjantin Premier Lig ekiplerinden Independiente Kulübü'nden yapılan açıklamada, teknik direktör Carlos Tevez'in yaşadığı göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Arjantin futbolunun efsane isimlerinden 40 yaşındaki teknik adam, ilk tedavinin ardından geceyi Buenos Aires'te bulunan San Isidro semtindeki bir klinikte geçirdi.

Tevez'in gün içerisinde çeşitli testlerden geçeceği öğrenildi. Arjantin ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Antrenörümüz Carlos Tevez, göğüs ağrısı nedeniyle San Isidro'daki La Trinidad Hastanesi'ne gitti. İlgili testleri yapıldı. Bugün genel kontrolün bir parçası olarak önceden planlanan bir dizi test yapılacak. Carlos Tevez, ilgili testler tamamlanana kadar tedbir olarak hastanede kalacak."

Yüksek tansiyon hastası olduğu iddia edilen Tevez'in düzenli olarak sağlık kontrollerinden geçtiği öğrenildi.

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