TFF Seçime gidiyor

Bir dizi etkinliklerde bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Futbol Federasyonu heyeti, Siteler Mahallesi'nde kurulan K6 konteyner kente geçti. Aralarında Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Sabri Sarıoğlu, Hasan Kabze, Selçuk Şahin, Sabri Sarıoğlu, Gökhan Gönül burada depremzede çocuklarla konteyner kentteki halı saha içerisinde maç yaptı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören illeri ziyaret ettikleri söyledi. Depremlerin ardından TFF olarak omuz omuza kampanyası başlattıklarını aktaran Büyükekşi, şöyle konuştu:

KONTEYNER KENTLER YAPTIK

6 Şubat'taki depremden sonra Türk halkı büyük bir kadirşinaslık gösterdi. Aynı kadirşinaslığı da Türk futbol ailesi gösterdik. Biliyorsunuz birçok kulübümüz tırlarla buraya malzemeler gönderdi. Biz de Futbol Federasyonu olarak bütün kulüplerimizi topladık. Bir Omuz Omuza Kampanyası düzenledik. Televizyonda canlı yayında ve Türkiye Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu, Bein Sport, Omuz Omuza Kampanyasını düzenledik. O kampanyada topladığımız paralarla Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Nurdağı'nda, İslahiye'de, Hatay'da, Malatya'da güzel konteyner kentler oluşturduk.

ONLARIN DERTLERINI DİNLİYORUZ

Deprem bölgelerine bayramlaşmaya geldiklerini aktaran, Büyükekşi, "Geçen sene bayramda yine ben buradaydım. Bayramlaşmaya geldik, Bayramda çocuklarımızı mutlu etmek için Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü hocamız Vincenzo Montella'yı getirdik. Yine milli takımda görevli Hasan Kabze, Selçuk Şahin, Sabri Saraoğlu, Gökhan Gönül ile çocuklarımıza Türk Milli Takım formaları dağıttık ve onlarla güzel bir maç yaptık. Onları mutlu ederek biz de mutlu olmak istiyoruz. Ayrıca konteyner kentteki vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Onlarla hemhal oluyoruz, dertlerini dinliyoruz" diye konuştu.

GENEL KURUL AÇIKLAMASI

18 Temmuz'da seçimli genel kurul yapmayı planladıklarını ifade eden, Büyükekşi, "Biliyorsunuz Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim Kurulumuzda aldığımız karar ile 18 Temmuz'da yapacağımız Mali Genel Kurulumuzu Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdik. 18 Temmuz'da yapacağımız Seçimli Genel Kurulumuz, Türk Futboluna hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

MİLLİ TAKIM BAŞARILI OLUR

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında mili takıma başarılar dileyen Büyükekşi, "Önümüzde EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası var. Milli Takımımızın başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. İnşallah ikinci ev sahibi olarak oynayacağımız bu büyük turnuvada hepimizi çok sevindirecek sonuçlar alırız" ifadelerini kullandı.

ADEM ŞAHAN'IN AİLESİNE ZİYARET

Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kahramanmaraş'taki Konteyner Kent ziyaretleri sırasında 6 Şubat 2023'teki depremde eşi ve çocukları ile birlikte kaybettiğimiz B Klasman yardımcı hakemi ve TFFHGD İl Başkanı Adem Şahan'ın ailesini ziyaret etti. Adem Şahan'ın ailesine bir kez daha taziyelerini ileten Büyükekşi, depremin büyük acılar yaşattığını, TFF olarak her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.