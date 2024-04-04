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Şenol Güneş açıkladı! Gitmek istediği takım...

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran deneyimli teknik direktör Şenol Güneş, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Güney Kore Milli Takımı ile adı anılan Güneş, "Böyle bir meydan okumayı kabul ederim. Benim için bir şans olur" ifadelerini kullandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 18:33
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Şenol Güneş açıkladı! Gitmek istediği takım...

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımda görev almayan Şenol Güneş, Güney Kore devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu. Güney Kore Milli Takımı ile adı geçen isimlerden biri olan Güneş, Kore'de çalışmaya sıcak baktığını söyledi.

İşte o sözler...

Şenol Güneş, "Seoul döneminde Güney Kore'de üç yıl yaşadım ve harika anılarla doluydu. Bu yüzden futbol kariyerimin son yıllarını Güney Kore ile bitirmek isterdim" ifadelerini kullandı.

"GÜNEY KORE'Yİ İSTERİM"

Güney Kore Futbol Federasyonu'nun henüz kendisi ile temasa geçmediğini söyleyen deneyimli teknik adam, "70 yaşımın üzerindeyim, iyi bir hayat yaşadım ve bunu iyi bir şekilde bitirmek isterim. Böyle bir meydan okumayı kabul ederim. Benim için bir şans olur" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan geçtiğimiz ekim ayında ayrılan Şenol Güneş, o tarihten bu yana herhangi bir takımda görev almadı. Şenol Güneş, 2007-2009 yılları arasında Güney Kore'de FV Seoul takımını çalıştırmıştı.

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