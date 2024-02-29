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Formula 1'de heyecan Bahreyn'de başlıyor!

Son dakika spor haberleri... Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2024 sezonu, Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak. Sıralama turları 1 Mart'ta, yarış ise 2 Mart Cumartesi günü yapılacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 10:53
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Formula 1'de heyecan Bahreyn'de başlıyor!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2024 sezonu, Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak. Sakhir bölgesinde bulunan 5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde düzenlenecek sezonun ilk yarışının sıralama turları, yarın TSİ 19.00'da start alacak. 57 turluk yarış ise 2 Mart Cumartesi günü TSİ 18.00'de gerçekleştirilecek.

Formula 1'de Mercedes takımıyla son sezonunu geçirecek Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, ilk kez 2004'te düzenlenen Bahreyn Grand Prix'sini 5 kez kazanarak etabın en başarılı pilotu unvanını elinde bulunduruyor.

Hamilton, 2014, 2015, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında podyumun zirvesine çıktı.

Son üç yılın şampiyonu Hollandalı Max Verstappen, geçen yıl Bahreyn'de damalı bayrağı ilk sırada geçerek takımı Red Bull'a 10 yıl sonra Bahreyn'deki ilk etap galibiyetini getirmişti.

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