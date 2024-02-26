BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 26 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 ŞUBAT PAZARTESİ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 26 Şubat hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Süper Lig 20:00 Galatasaray - Antalyaspor (beIN Sports 1)

1. Lig 20:00 Şanlıurfaspor - Tuzlaspor (TRT Spor)

Premier Lig 23:00 West Ham United - Brentford

LaLiga 23:00 Girona - Rayo Vallecano

Serie A 20:30 Roma - Torino 22:45 Fiorentina - Lazio

Pro Lig 17:00 Al Ettifaq - Al Hilal Riyadh 20:00 Al Ittihad-Jeddah - Al Wahda

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