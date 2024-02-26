BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 26 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 ŞUBAT PAZARTESİ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 26 Şubat hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?
Süper Lig
20:00 Galatasaray - Antalyaspor (beIN Sports 1)
20:00 Galatasaray - Antalyaspor (beIN Sports 1)
1. Lig
20:00 Şanlıurfaspor - Tuzlaspor (TRT Spor)
20:00 Şanlıurfaspor - Tuzlaspor (TRT Spor)
Premier Lig
23:00 West Ham United - Brentford
23:00 West Ham United - Brentford
LaLiga
23:00 Girona - Rayo Vallecano
23:00 Girona - Rayo Vallecano
Serie A
20:30 Roma - Torino 22:45 Fiorentina - Lazio
20:30 Roma - Torino
22:45 Fiorentina - Lazio
Pro Lig
17:00 Al Ettifaq - Al Hilal Riyadh 20:00 Al Ittihad-Jeddah - Al Wahda
17:00 Al Ettifaq - Al Hilal Riyadh
20:00 Al Ittihad-Jeddah - Al Wahda
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